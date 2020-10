Pampita dijo que los infieles son "mala gente" y contó por qué no fue a moteles

La Federación Argentina de Alojamientos por Hora (Fadaph) y la Cámara de Propietarios de Alojamientos (Capral) reclaman la reapertura de los albergues transitorios en los lugares en los que todavía no fueron habilitados. Fue en el debate de este tema que Pampita dio su contundente opinión.



Luego de pasar un informe que visibilizaba las consecuencias económicas y las familias que se vieron afectadas por no poder trabajar en los establecimientos (tras el cierre de más de 700 albergues transitorios a nivel nacional desde que desembarcó la pandemia en el país), Julieta Novarro tomó la palabra: "Pienso que no solo está desesperado el señor que tiene el telo sino los amantes que están contando las horas para poder encontrarse".



A su turno y después de escuchar atentamente a su panelista en Pampita Online, Carolina Ardohain no tuvo filtro al dar su veredicto: "Bueno, que se jodan por mala gente".



Por último, indagada por si alguna vez estuvo en un hotel alojamiento, Pampita cerró: "Yo vivo sola desde los 16 años, así que no tuve que ir a ningún lado. Tenía mi departamento, mi lugar".

Fuente: Ciudad