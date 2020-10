Anamá Ferreira con coronavirus: Dijo que "ahora es rezar" y apuntó a Nati Jota

Luego de que Nati Jota diera positivo en coronavirus, Anamá Ferreira tuvo que hisoparse por ser contacto estrecho de la influencer con quien trabajan en "El Show de los Escandalones", y en las últimas horas anunció que dio positivo."Nati Jota, Nati Jota. . . ¿no será el novio con el que empezaste a salir que te dio un beso y te puso el Covid? Si Dios quiere, no voy a tener nada", expresó la brasileña refiriéndose a su compañera a modo de broma.Y detalló su situación: "Quería decirles que me he hisopado y soy covid 19 positivo, gracias a Dios estoy muy bien sin sentir nada raro, y seguro voy a estar bien. Siempre estuve cuidándome y cuidando a los demás pero no podemos saber cómo nos infectamos. Ahora es rezar a dios y pedir que sea leve. Gracias por todos los mensajes y saludos".A su vez, Mariana Calabró difundió este jueves un audio en "Lanata Sin Filtro" de la empresaria de 68 años. "No tengo nada, tuve dolor de cabeza. Pero no perdí el olfato, es una cosa rarísima. Y soy una persona de riesgo, además voy a cumplir años el 20 de octubre", sostuvo Anamá.