Jésica Cirio posó hot en bikini y se llevó todos los halagos

Ya estamos llegando a mediados de octubre y así como comienza a subir la térmica en la calle, también se traslada a las redes. Las marcas de ropa, bijouterie, lencería y bikinis, entre otros rubros, empiezan a buscar a las figuras que las representan y en esta oportunidad fueJesica Cirio posó en bikini, con el fin de promocionar el traje de baño. Una pequeña galería de dos fotos le bastaron a la conductora de Telefe para cosechar miles de "me gusta" y comentarios de halago por parte de sus seguidores."Por qué llevamos tantas cosas en la cartera, alguien me explica?", quiso saber la embajadora de Zumba al pie de su posteo y añadió: "Nombren al menos 3 cosas que nunca faltan en la suya. En la mía nunca falta alcohol en gel, hidratante de labios y crema de manos", invitando a sus fanáticos a que se sumen a interactuar con ella en la red.En sus fotos se la puede ver con una bikini color lila cavada, la cual la mediática pudo lucir de la mejor forma. "¿Me podés explicar ese lomazo?", "no bueno, sos la mejor", "cada día más bomba vos", "que fuego", "que belleza de mujer", "sos un mil", "me enamoré", "cada día más diosa vos", fueron algunos de los mensajes de amor que le dejaron a la mujer de Martín Insaurralde, que enloqueció a la tribuna masculina.En tanto, también publicó videos y expresó: "Zumba en Casa 2020 by Jesica Cirio".