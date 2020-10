Está "reabierta al amor" y va por el "levante" virtual

En tiempos de cuarentena, con el coronavirus como telón de fondo, empezar un romance no es una tarea sencilla. Sin embargo, Romina Gaetani sorprendió al contar que está conociendo a un hombre, al que definió como "buen mozo y guapo", al que solo conoce de forma virtual.



"Estoy reabierta al amor. Estoy separada desde hace tres años, podría estar conociendo a alguien, lo que pasa en la cuarentena es que es un poco difícil. Pero ojo, hay levante por Instagram", empezó contando la actriz en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live.



"Me da ca. . . zo Tinder y Happen. Lo que me brindó la cuarentena, que yo no lo venía ejerciendo, era el levante por Instagram. Hay uno con el que podría juntarme después de la pandemia. Uno da", señaló, divertida.



Sin entrar en detalles, Romina habló de cómo empezó el acercamiento. "Me gustó que no la dudó. Igual en este momento qué la va a dudar. Es buen mozo, guapo, pero no sé si es mi onda. Igualmente con lo guapo uno no hace mucho. Ya sé a qué se dedica porque lo dice en su Instagram", aseveró, Romina Gaetani aunque prefirió mantener en "secreto" su ¿incipiente romance?

Fuente: Ciudad