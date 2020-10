Reveló su experiencia íntima en un colectivo: "Corrés el apoya brazos y ..."

"Con Martín la verdad recorrimos muchos lugares juntos, imaginate en 12 años juntos. Quizás, la más exótica fue en un colectivo de larga distancia. Corrés el apoya brazos, cucharita y buenas noches", sostuvo la bailarina en una entrevista con Juan Etchegoyen en "Mitre Live"."Fue en la parte de arriba porque era de un solo piso, no existían los colectivos de primer piso. Era un sólo piso en ese momento", continuó la integrante de "Sex, viví tu experiencia"."La verdad que no tengo catalogada una mejor experiencia, siempre disfruté el sexo en pareja. Soy muy noviera. Se da en un montón de lados cuando tenés relaciones largas y como que en cualquier momento se puede dar", relató Adabel durante el encuentro virtual.Consultada sobre la posibilidad de darle un hermano a su hija Lola, advirtió: "La maternidad me hizo replantear un montón de cosas. No fue lo mismo después del nacimiento de Lola. Ahora es elegir. Martín me acompañó en mi carrera y nunca me cortó nada. Ahora con Lola si tengo que elegir, entonces es un antes y un después. Yo trabajaba de lunes a lunes todos los días y ahora no puedo hacerlo porque quiero estar con mi hija"."Yo volvería a ser madre si el pibe nace con dos años. Porque como estos dos años que viví?hoy mi hija me dice te amo y me pongo a llorar de la emoción. Fueron durísimos estos dos años. Yo me aboqué a ella a pleno y no quería que nadie me ayude", terminó la ex participante del "Cantando 2020".