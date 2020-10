Al borde de la censura: Calu Rivero se desnudó junto a una amiga y publicó fotos

Que Calu Rivero ama la naturaleza no es ninguna novedad. La actriz suele compartir con sus seguidores imágenes de su vida diaria rodeada de animales y verde. Con sus fotografías, la intérprete también conocida como Dignity busca enviar fuertes mensajes relacionados a la vida espiritual, el feminismo y el veganismo. Esta vez no fue la excepción y utilizó sus redes sociales para pedir que dejen de censurar los cuerpos de las mujeres.El domingo, Calu publicó en su Instagram tres imágenes donde se la puede ver desnuda y muy relajada junto a una amiga en la playa Rockaway Beach de Nueva York, Estados Unidos. Acompañó las fotos con un mensaje muy directo: "Mujeres, no dejen que nadie les diga cómo deben verse, les diga cómo ser, esta es nuestra auténtica feminidad. Cuerpos femeninos por artistas femeninas. Dejen de censurar nuestros cuerpos e ideas".