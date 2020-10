Desnuda y entre burbujas: "Me gusta la bañera con espuma y pétalos"

La figura decidió promocionar su primer single con una foto hotLa figura decidió promocionar su primer single con una foto hotFloppy Tesouro volvió a sorprender con una publicación subida de tono en las redes sociales. La cantante promocionó su primera canción como solista con un retrato desnuda y entre burbujas."Los que llevan el amor en el alma se les nota en la mirada. Me gusta la bañera con espuma y pétalos y ¿qué?", escribió. Y continuó: "Ojo por Ojo, mi primer tema solista. Gracias por apoyarme en este proyecto a todos ustedes y vamos por más. Muy pronto se viene otra", anunció.La participante del " Cantando 2020" continúa sorprendiendo por sus dotes musicales junto a su compañero Pablo Turturiello, pero fue distinto en la última gala, ya que quien se llevó todos los elogios no fue Floppy, sino que Fátima Florez. La imitadora fue invitada al piso por la pareja para inaugurar el primer ritmo del recientemente agregado BAR, integrado por Laura Fidalgo, Lourdes Sánchez y Aníbal Pachano."Para mí es un placer estar acá, y en este año tan difícil para los artistas es un lujo pisar esta pista. Me encanta que Floppy me haya convocado para este trío, que va a ser un fuego", explicó Flórez sobre su participación en el certamen.