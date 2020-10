Florencia Peña: Lencería roja, gran escote y los looks que "son una bomba"

Florencia Peña volvió a revolucionar las redes con un posteo en Instagram el que se la ve, en tres imágenes diferentes, luciendo un impactante escote, con el cabello suelto. Y también mostró algunas fotos del video con el que presentó su propio sitio. "Los looks del videoclip son una bomba", escribió.La artista está atravesando un gran momento personal y profesional. En este último plano, recientemente dio a conocer su flamante emprendimiento: lanzó su propio sitio, FdeFLOR, con un video alusivo. "Es un escaparate virtual, una tienda que refleja mi estilo de vida. Es un espacio donde me siento libre para contarles acerca de mi mundo, lo que me inspira, las prendas que me gustan, los aromas, los colores y todo aquello que me hace bien", explicaba al momento de presentarlo.El emprendimiento consiste en una comunidad online con contenidos y productos enteramente nacionales. "Tengo una mirada sobre el mundo y sobre la vida y no quería dejar el arte de lado, lo llevo en mi ADN. Pero me di cuenta que soy una comunicadora y quiero hacerme cargo de eso: mi voz se escucha. Por eso no es casual que me hayan convocado para un programa de televisión, es una responsabilidad llegar a tanta gente", contaba en una conferencia de prensa por Zoom, moderada por la periodista Gisela Busaniche."Es una plataforma virtual de comunicación, en la que les voy a contar qué cosas me gustan. Si bien es un sitio para comprar productos, vamos a tener un blog, voy a hacer muchos vivos. Quiero compartirles a otras mujeres todas las cosas que me hacen bien. Nos aliamos con marcas nacionales y emprendedores y lo que a mí me gusta lo fabricamos y lo vendemos. Es el mundo de Florencia, una comunidad en la que podemos sentirnos identificados todos. Distintas líneas de ropa, sillones, tratamientos, aromas, cremas, alimentación, videos de fitness, todas las cosas que yo hago", añadía al detallar el estilo de su sitio.