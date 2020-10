Video: Se quiso hacer "la capa" andando en rollers y se dio un golpazo

Sofía Jujuy Jiménez pasó un mal pero, a la vez, divertido momento y decidió compartirlo con sus seguidores. La modelo grabó su caída mientras andaba en rollers. Presumió de su destreza y de sus habilidades, pero no terminó de la mejor manera. "Cuando te hacés la capa", escribió en su publicación, y el video muestra su caída entre risas.Jiménez captó el momento en que se cayó al asfalto, tras perder equilibrio, y lejos de ocultar ese trance lo subió en su cuenta de Instagram. A lo largo de la cuarentena, la ex pareja de Juan Martín Del Potro viene interactuando permanentemente con sus seguidores, a la espera de novedades respecto a su futuro laboral.En abril de este año, después de casi un año de novios, Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro decidieron terminar su relación. Lo determinaron durante los días la convivencia durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en la Argentina desde el 20 de marzo."No hubo algo puntual, no sé qué pasó. Fue una decisión conjunto, tampoco importa quién tomó una decisión. Nos agarra la cuarentena y dijimos: '¿qué está pasando?'", contó la modelo que abandonó el hogar que compartían antes de Semana Santa. Si bien siguieron comunicándose telefónicamente durante unos días, dos semanas después pusieron punto final y no volvieron a tener contacto alguno.