Stefi Roitman anunció su casamiento con Ricky Montaner : "¡Dije que sí!"

Las versiones que estuvieron circulando durante los últimos días le quitaron un poco la sorpresa a la noticia, pero no la emoción. Ante el pedido de sus fans, la influencer argentina Stefanía Roitman y el músico venezolano Ricky Montaner, hijo de Ricardo Montaner, anunciaron su casamiento. Con una serie de publicaciones realizadas casi al mismo tiempo a través de la cuenta en Instagram de Mau y Ricky (el dúo del cantante y su hermano), y de sus propias cuentas en la red social, los jóvenes comunicaron que están dispuestos a dar este gran paso.



"Hace varios días hice la pregunta más importante a la mujer más importante y me dijo que?", se puede leer en el posteo realizado en la cuenta de Mau y Ricky, acompañado por el emoji de un corazón. En la imagen ellos se miran con ternura, muy enamorados. Se destaca el brillante anillo que la joven Stefi lleva en su dedo anular.



Ricky subió otra romántica foto de aquel momento, tomada en el living de la casa de la familia Montaner en Miami, donde la pareja pasa la cuarentena junto a los demás integrantes del clan. "Dijo que sí", escribió el músico junto a la imagen.



Stefi hizo lo propio, confirmando la gran noticia. "¡Dije que sí!", aseguró, junto al emoji de un anillo.



Mau y Evaluna, los hermanos de Ricky, se manifestaron al respecto publicando las tiernas imágenes del músico y Stefi. Ricardo padre le dedicó un profundo mensaje a la argentina: "Me haces muy feliz haciendo feliz a mi hijo? Te amo y voy a ser testigo de la felicidad que ambos merecen. Tener una nuera judía es un regalo de Dios?"



Además, muchos famosos de todo el mundo dejaron su "me gusta" y conmovedores mensajes de felicitaciones y amor para la pareja. Algunos de ellos son Mica Tinelli, el Pollo Álvarez, el español Alejandro Sanz, Nai Awada, Virginia Gallardo, Barbie Vélez, Malena Narvay, Oriana Sabatini, el colombiano Sebastián Yatra, Barbie Franco, Cande Ruggeri, Stephanie Demner, Lizardo Ponce, la mexicana Danna Paola y Nati Jota.



Hace unas semanas, Stefi había deslizado la posibilidad de casarse con Ricky, en diálogo con Catalina Dlugi en su programa de Radio La Once Diez: "Si todo sigue como el presente que estamos viviendo, creo que sí, aunque todavía no hablamos de casamiento. Los dos nos encontramos en el tiempo y en el lugar que tuvo que ser. Miramos para el mismo lado, nos llevamos súper bien, capaz no sale el casamiento pero sí se habla de un presente/futuro muy lindo y juntos".



Fue Ángel de Brito, a través de su cuenta en Twitter, quien confirmó que la propuesta fue realizada hace dos semanas: "Se casan Ricky y Stef. En la celebración del Rosh Hashaná, dentro de una galleta, (Stefi) encontró su sortija y se oficializó la boda. Felicitaciones", escribió el periodista.



Y sumó más información: "Fue en la cena. Estuvo presente la familia Roitman por Zoom. En su galleta de la fortuna no había un papelito sino el anillo".



La relación de Ricky y Stefi comenzó el año pasado, después de que él terminara su relación con la intérprete mexicana Sofía Reyes, pero se formalizó en febrero pasado. En una charla reciente con Teleshow, el venezolano recordó cómo empezó la historia de amor: "Hoy en día mucha gente se conoce a través de las redes, y nosotros nos conocimos a través de Instagram. Primero la invité a un show que estábamos teniendo en Buenos Aires para que lo viera, literal. Y ella fue al concierto. Allí tuvimos la posibilidad de conocernos, porque fuimos a una cena grupal todos. Y a partir de ese momento yo sabía que ella me gustaba".



"Fui trabajando, trabajando y trabajando, hasta lograr conseguir que empezáramos a salir. Y sí, ha sido hermoso poder estar juntos durante este tiempo. Conocer a su familia que es increíble y que ella entrara perfecto en la mía. Eso también me hace muy feliz. Como dice Mau, estoy demasiado contento de haber conseguido a una mujer que es muy parecida a mí y, al mismo tiempo, diferente en áreas en donde necesito alguien que me impulse a ser mejor persona", reveló.