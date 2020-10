Internaron a Fredy Villarreal por una complicación con el coronavirus

Reemplazo

Fredy Villarreal se realizó el hisopado que confirmó que tiene coronavirus hace unos diez días y, si bien en un comienzo tuvo síntomas leves y transcurrió la enfermedad sin grandes sobresaltos, en las últimas horas su cuadro se complicó y debió ser internado. Según contó Marcela Tauro en el programa de América Fantino a la Tarde, el humorista se encuentra hospitalizado en la clínica Zabala de Belgrano."Le mandamos un beso grande a Fredy Villarreal porque está internado en terapia. No está con respirador, está con oxígeno. O sea, le falta aire", explicó la periodista, ante la sorpresa del conductor del ciclo, Alejandro Fantino.Tauro detalló que el humorista ingresó al centro médico alrededor de las 14 de este viernes. "Me acaba de llegar la información, no sabía. Es un muchacho joven y obviamente va a salir", aseguró. Hasta el momento, el humorista no se ha manifestado al respecto.Fredy confirmó que tiene coronavirus el martes pasado. De esta manera, se sumó a la extensa lista de figuras de la televisión que también se contagiaron el virus. La noticia llegó mientras planeaba su participación en el Cantando 2020, donde se iba a incorporar para acompañar a Alex Caniggia en la gala de tres, donde los participantes suman a un artista a su equipo.Ante este panorama, desde LaFlia confirmaron a Teleshow que su lugar será ocupado por el humorista e imitador Roberto Peña, que deberá interpretar junto al hijo del ex futbolista de la Selección Nacional el tema "La cosa más bella", en italiano. De acuerdo a las performances, la ronda podría dar inicio el próximo viernes con varios famosos invitados.Cabe señalar que para Fredy este no era el único proyecto laboral. Estaba trabajando también en el especial de ShowMatch, que como confirmó su conductor y productor, Marcelo Tinelli, podrá verse el lunes 26 de octubre en la pantalla de El Trece. El comediante había adelantado que está preparando los personajes que interpretará en este especial, entre ellos, Alberto Fernández y Mauricio Macri.Por ahora será solo un especial, pero como pasa en la televisión, todo dependerá de los números de rating que coseche el programa. En El Trece hablan de una emisión única, pero tanto en la emisora como en LaFlia esperan que el regreso de Tinelli caliente la noche del canal y que tal vez eso sea el puntapié para que haya al menos otros cuatro especiales hasta fin de año.Fredy Villarreal no es el único que dio positivo en los pasillos de los realities. Flor Torrente había sido la primera concursante contagiada. "Recibí muchos mensajes preguntándome si tengo COVID y sí, tengo COVID. Estoy guardada hace un par de días en mi casa. Estoy bien, no tengo ningún síntoma más que una sensación de alergia y congestión", informó desde su casa donde se encuentra en aislamiento.Desde el inicio de la pandemia, muchas figuras del espectáculo tuvieron coronavirus. Uno de los casos más recientes fue el de El Chaqueño Palavecino, que el martes pasado recibió el alta médico, luego de permanecer internando en el área de terapia intensiva del Instituto Médico de Alta Complejidad de Rosario de Lerma, en Salta. El popular cantante tuvo un cuadro de salud complicado tras haber dado positivo de COVID-19. Fuente: (Teleshow).-