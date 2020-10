Moria Casán se reencontró con Andrea Rincón tras feroz pelea: "Fue fuerte"

Fueron muy amigas, pero se pelearon muy duro y no se volvieron a ver. La diva dijo que había "tensión en el estudio" y destacó un aspecto de la vida de la actriz.



La morocha contó que por ella se tomó su primer antidepresivo y que le hacía mal verla. Moria la destrozó acusándola de aprovecharse de ella: "Se portó fatal, me comió la heladera, me mintió, me siguió hasta Miami, me rompió las pel? hasta que entró al Bailando y después me 'puenteó'. Yo se lo digo todo en la cara. Que no sea la víctima conmigo y si te tomaste el primer antidepresivo por mí, no te lo creo".



Después de varios cruces, no volvieron a verse. Hasta este viernes. Andrea fue invitada por Jey Mammón para la gala de tríos y la rompieron cantando "Yo vengo a ofrecer mi corazón". Desde que ingresó, la tensión se notó en el estudio.



Cuando llegó el momento de la devolución, Moria le dijo que notó que, durante toda su presencia en el estudio, le evitó la mirada: "Andrea miraba todo el tiempo para allá, todo el tiempo que hablaron noté cierta tensión".



Sin embargo, lejos de volver a subirse a la pelea, la diva se mostró abierta al diálogo y al perdón: "Hoy es el presente, el pasado no importa", dijo. Sobre los nervios de la invitada de Jey Mammón, dijo que el tema le parecía "re vintage y re atrás", aunque igual la comprendió: "Es lógico que lo esté, fue fuerte, fue hace muchos años y no sé si fue una amistad, creo que sí".



La jurado del Cantando explicó que lo que pasó entre ellas es similar a la relación que tiene y tuvo con muchas chicas, que se pusieron bajo su ala artística y la toman como "una mamá". "Se genera una especie de posesión y de celos y se mezclan un montón de cosas, pero yo solo soy mamá de Sofía Gala", expresó.



Sobre la performance, acusó que la "sorprendió muy bien" y "tiene una voz muy dulce". Además, se encargó de resaltar que aprueba que la morocha no tenga miedo de mostrar que le gustan las mujeres. "Ha pasado por muchos infiernos la señora y es un ser resiliente y siempre que una persona sigue evolucionando es para destacar", concluyó.