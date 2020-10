El romántico mensaje de Marcela Tauro a su joven novio por cuatro años de amor

Este jueves, Marcela Tauro cumplió cuatro años junto a su pareja Martín Bisio y le regaló unas palabras llenas de amor en el programa "No está todo dicho" por La 100 FM."Atención, hoy cumplo cuatro años de pareja", comenzó diciendo la periodista de espectáculos, contenta por la celebración. A lo que Guido Kaczka aprovechó para enviarle un audio en vivo al novio: "Buscá una de esas músicas que dan vergüenza. Martín Bisio, mandale algo lindo a Tauro por estos cuatro años que lo vamos a pasar con una música que elegimos acá".Sin embargo, Marcela Tauro le ganó de mano y expresó: "Siempre le digo gracias por estar en mi vida, por contenerme, por acompañarme, porque este año tuvimos subibaja. Más bajas que subes".Marcela Tauro tiene 55 años y su novio, 33, por lo que ella en reiteradas ocasiones dio detalles de los comentarios que siempre le hacen sobre la diferencia de edad.De hecho, meses atrás, en "Fantino a la tarde", la panelista enfatizó sobre el tema: "El amor no se encuentra tan rápido, chicos. Somos todos grandes, ¿cuántas veces se enamoraron?".Luego, agregó: "Ahora lo vivo de otra manera. Yo me la jugué. Tengo 55 años y mi novio tiene 22 años menos que yo. Y tenés que bancarte que todo el mundo opine".A lo que, finalmente, concluyó sin vueltas: "Está mejor visto que el hombre salga con una pendeja, pero la mujer no porque te dicen que lo mantenés y un montón de otras cosas. Y van a hacer 4 años que estoy de novia. Me costó y me tiré a la pileta".