Se puso a "jugar con la cámara" y celebró con imágenes en ropa interior

Mónica Farro es dueña de un cuerpo escultural. Por estos días, la vedette uruguaya celebra sus 13 años de residencia en la Argentina, un país que le abrió las puertas y le hizo crecer desde el punto de vista profesional.A pesar de que no esté atravesando su mejor momento con su esposo, la artista decidió dejar los problemas de pareja de lado y festejar un año más en suelo argentino con un video que causó sensación. Farro compartió unas imágenes donde se la ve modelando con un conjunto de ropa interior."Te vas a maquillar y te pones a jugar con la cámara jajaja hoy festejando 13 años en Argentina", escribió junto al video.A poco más de un año de haberse casado, Farro vive días de tensión con su esposo, Leandro Herrera, una situación que se estaría potenciando por el encierro de la cuarentena."Todavía está en casa, todavía no se fue, pero él estaría feliz haciendo la valija. Él no tolera nada, está aburrido y está cansado. En su vida él no hizo más que lo suyo y yo siempre hice el resto, y ahora tiene que ocuparse de todo y de mí", reconoció la uruguaya en una entrevista en "Intrusos", haciendo referencia a que, después de la operación en los pies, él se tiene que ocupar de las tareas del hogar.