¿Wanda Nara se hizo un nuevo retoque estético en la nariz?

Wanda Nara es una de los personajes mediáticos que más vínculo tiene con sus seguidores a través de las imágenes que sube a sus propias redes sociales. Una imagen junto a sus cinco hijos Benedicto, Constantino, Valentino, Isabella y Francesca, generó el debate por un posible retoque estético que se habría realizado y comenzaron las especulaciones."Cuando los famosos se operan la nariz ¿hay modelos? Onda vas, pedís el modelo Michael Jackson, ¿y te dan ese?", "¿Qué se hizo?", "Un día más sin ser Wanda Nara", "Me voy a hacer la nariz de Wanda Nara", "¿Alguien sabe que le pasó a su nariz?", "Me da miedo la nariz de Wanda Nara", "Le quedó igual a Michael Jackson", fueron algunos de los comentarios que más circularon a través de Twitter.En las últimas horas, la esposa de Mauro Icardi publicó imágenes donde se resalta su nariz más respingada.Pero esta no es la primera vez que se desatan los rumores sobre su nariz. En una entrevista hace dos meses, afirmó que solamente se ha hecho una cirugía estética en su vida, y fue cuando tenía 19 años: "Todo el tiempo leo en Instagram que me operé la nariz. Y sí, fue a los 19 años, cuando jugando hockey recibí un palazo que me rompió el tabique hacia adentro, en tres partes. Tuve que ir a cirugía de nariz y de amígdalas, por no poder respirar bien".Con respecto a los comentarios que aseguran que ella se ha operado en más oportunidades, indicó que no habría tenido tiempo para hacerlo. Además, considera que el histórico de sus fotografías no mienten: "No solo hay fotos que demuestran lo que digo, sino que además, ¿en qué momento pude haberlo hecho? Pasé los últimos años embarazada, tiempos imposibles para esa intervención, y tres en televisión".Por último, cerró: "Una sale en imágenes según el fotógrafo, el ángulo y el make up. Siempre tuve la misma cara".