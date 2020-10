Maju Lozano y su lucha contra el coronavirus: La entrerriana reveló sus miedos

Maju Lozano habló nuevamente sobre cómo está sobrellevando los síntomas del coronavirus, y en esta oportunidad reveló que tiene miedo de que su respiración "no vuelva a ser la misma", luego de que posiblemente esta semana le den el alta médica.



En diálogo con sus compañeros de Todas las tardes, el magazine que conduce, Lozano contó que todavía permanece en etapa de recuperación. "Los primeros días estaba muy cansada, pero no lo sentía dentro del cuerpo, era más superficial. Ya el séptimo día no dormí, me pasé toda la noche caminando, y no tenía aire", detalló, y subrayó que las noches son, precisamente, el peor momento de sus jornadas enferma. "Son horribles", manifestó, para luego hacer una confesión.



"No es que me daba miedo morirme cuando me iba a dormir, pero lo que me dio miedo es el pensar cómo voy a hacer cuando tenga que volver a salir a la calle, el miedo más grande que ahora siento es quedarme así, y que mi respiración no vuelva a ser la misma a la que tenía", confesó, y añadió que la sensación que tiene al respirar es similar a la de un ataque de pánico, con la angustia predominante. Por otro lado, compartió que el médico le dirá en las próximas horas qué "tipo de alta" va a recibir, pero adelantó que no será definitiva.

Fuente: La Nación