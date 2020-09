Fátima Florez reveló su verdadero nombre

Al igual que Susana Giménez, Mirtha Legrand o Moria Casán, Fátima Florez también es un nombre artístico. Aunque la actriz prefiere no hablar mucho del tema, anoche en una entrevista con Jey Mammón aceptó recordarle a la gente cómo le pusieron sus padres el día que nació. "Mi familia, mi mamá me dice Fátima, todo el mundo. Igual mi nombre también me encanta", dijo antes de pronunciarlo y dejar sin palabras a los televidentes.



En su Documento Nacional de Identidad figura María Eugenia, pero solo la llaman así cuando debe ir a hacer algún trámite. Fue su esposo Norberto quien se lo cambió apenas la conoció. "Me dijo así. No sé cómo nació, pero un día me fui a acostar con mi nombre y al día siguiente me desperté con otro", recordó entre risas.



En 2017, en una nota con Pronto, reconoció que había elegido mantener su identidad en secreto por una cuestión de seguridad, y además porque nadie se lo había preguntado. En aquel entonces sostuvo que su marido es devoto de la virgen, y que sentía que por ella había elegido Fátima. En cuanto a su apellido, expresó que sí es el original.



Días atrás, la talentosa artista hizo su debut en la pista del Cantando 2020, donde reemplazó e imitó a Carmen Barbieri, que además de tener un esguince de rodilla sufrí de herpes zóster, más conocido como la culebrilla. Le fue muy bien, aunque Nacha Guevara hubiera preferido que se luciera con algo propio y no con sus famosas caracterizaciones.



"Cantaste muy bien. Muy profesional. Muy cuidado. Yo le voy a hablar a Fátima. Ella tiene talento, se ha preparado mucho y es muy aplicada en lo que hace, pero lo que yo le diría es 'Fátima, ¿por qué no hacés algo tuyo propio?'. Me encantaría verla haciendo algo propio. Hacés muy bien lo que hacés, pero un día quiero verte haciendo de vos misma porque podés", disparó la jurado.





Sin embargo, Karina La Princesita quedó deslumbrada y le tiró un palito a Carmen: "Completísimo. Fue la vez que más me gustó". Oscar Mediavilla también se mostró conforme: "No puedo separar las cosas, pero vos, Fátima, sos una gran artista. Hacés que todo brille, te felicito".



Por último, llegó el turno de Moria Casán: "Me encantó toda la performance. Disfruté mucho. Cuando hay artistas en la pista, es un bálsamo". Los seguidores de Barbieri señalaron que Florez tuvo un desempeño espectacular sobre la pista. Como si fuera poco, le pidieron a la participante que fuera más agradecida, ya que en las redes se quejó de la imitación.



"Genia Fátima. Amo el Cantando 2020, pero esa no soy yo", escribió la madre de Fede Bal en su cuenta de Twitter. Lo cierto es que minutos después de ese primer mensaje, y ver la increíble performance de su colega, la rubia reflexionó. "Gracias por estar ahí. Sos una estrella, una gran artista", reconoció.

Fuente: Tn Show