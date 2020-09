Video: Protagonizó un baile ultra hot para promocionar su trabajo

La cuarentena obligó a muchos artistas a reinventarse y a buscar nuevas formas de seguir con sus trabajos. El director de teatro José María Muscari, por ejemplo, creó "Sex, viví tu experiencia", una obra virtual de la que ya participan distintas personalidades.Una de ellas es Adabel Guerrero, que este miércoles a la madrugada compartió con sus seguidores un video ultra hot para invitarlos a la nueva presentación que será el 9 de octubre."En mi carrera siempre volqué mi sensualidad y mi sexualidad en mi trabajo. Fui vedette y me tenía que hacer la sexy. En Showmatch, cuando estuve, también me tenía que hacer la mujer fatal. Creo que el caño que hice en 2011 es la mejor versión y más fuerte que se haya visto de ese ritmo. La Adabel hot ya bastante conocida es", declaró hace un tiempo.Días pasados, bailarina había anunciado: "Se vienen cosas muy copadas. Siempre trabajando en ver lo positivo de cada situación. A veces cuesta, me caigo, lloro un rato y después me levanto para seguir avanzando. Nada te para cuando tenes muy claro lo que querés. Y si no lo tenes tan claro busca a alguien que te ayude a resolverlo. No hay nada peor que no saber lo que queremos. O lo que no queremos".