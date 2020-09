Una diosa estudiosa: Sol Pérez aprobó una materia y festejó en bikini

Sol Pérez empezó la semana contenta por sus logros académicos: la conductora de Canal 26 está cursando el último año de la carrera de Derecho y recientemente se sacó un 8 en un examen. Feliz porque cada vez le falta menos para recibirse de abogada, lo celebró tomando sol junto a su novio, Guido Mazzoni."Me acabo de sacar un 8 y este es mi premio", escribió sobre un video en sus historias de Instagram, donde se la ve a cara lavada, descansando bajo el sol, en la terraza junto a su pareja.Siempre con el mate cerca como compañero de estudio, la conductora atraviesa un gran momento personal. Durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus apostó a la convivencia con su novio, y alterna sus días entre el noticiero y los trabajos prácticos de la facultad.Pérez contó en varias oportunidades que estudió durante cinco años en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que en este 2020 está decidida a concentrar sus energías en terminar la carrera que le apasiona. A través de sus redes sociales, suele mostrarse con los apuntes y los resaltadores a mano cada vez que llega la época de exámenes."Me fascinan el Derecho y la Filosofía. Amo estudiar. Nadie me regaló nada y nunca me llevé materias. Fui abanderada porque estudiaba. No sé si ejerceré, pero me gusta saber defenderme", aseguró en una entrevista con la revista Gente.