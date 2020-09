La mujer del escándalo con Ameri podría desembarcar en el Cantando

En el Cantando 2020 suena cada vez más cerca de Celeste Burgos, la mujer a la que el exdiputado Juan Emilio Ameri le "besó" los pechos en plena sesión virtual del Congreso de la Nación."Celeste Burgos, ¿todos saben quién es, no? La conocimos parcialmente", anunció Fabián Doman para introducir el tema de discusión en la emisión del lunes 28 de septiembre del programa Intratables.

A raíz de las declaraciones que el exdiputado brindó en una entrevista, el periodista empezó a dar detalles del polémico trascendido. "No aclaró si es verdad que ella habría sido. . . está corriendo la versión de que fue confirmada, no confirmada, sino que fue tentada, y no lo han desmentido".El presentador de televisión y radio debió abandonar el suspenso ya que el zócalo del envío y un cartel sostenido por su productor indicaron que se iba a hablar de la posibilidad de que la rubia desembarque en el Cantando 2020."¿Celeste Burgos va a ir al Cantando?", preguntó Doman, causando que sus panelistas griten "no" de manera unánime."¿Va a cantar cachete con cachete, pechito con pechito, ombligo con ombligo?", respondió Débora Plager, mientras que Mauricio D'Alessandro opinó que sería "imposible" su participación."Es mucho más fácil conseguir algún cargo en una repartición oficial o con algún otro diputado", lanzó el abogado, a pesar de que luego fue desmentido que ella haya sido asesora del político y que se comprobase que tampoco fue empleada de la Cámara de Diputados de la Nación."Es un país muy generoso este", concluyó Doman, quien fue participante del Bailando 2016, aunque luego terminó renunciando después de tres galas por "considerar que había llegado al máximo de su potencial en la pista".Si bien Laflia todavía no confirmó nada sobre la posible incorporación de Celeste Burgos, el reality emitido por El Trece no deja de sumar parejas a su elenco, y ya hay casos de participantes del show provenientes de un terreno que no es el artístico, como por ejemplo, Fernanda Herrera, popularmente conocida como la abogada hot, en 2016.