Guillermo Calabrese confirmó el motivo de su salida de "Cocineros argentinos"

Tras 12 años al frente de "Cocineros Argentinos", Guillermo Calabrese dejó sorpresivamente el programa, y realizó un fuerte descargo por la que muchos creyeron que había sido despedido. Pero ahora hizo algunas aclaraciones sobre su salida.



"Fueron muchos años de trabajo en "Cocineros argentinos". Entretenimiento, diversión y aprendizaje. Me encantaría seguir pero todo tiene un final, todo termina. Me llevo lo mejor. La buena gente que conocí y el cariño del público", había escrito el chef.



Por la cantidad de mensajes de aliento que recibió en respuesta, más el apoyo de sus compañeros, Juan Braceli, Ximena Sáenz, Luciano García y Juan Ferrara, comenzó a crecer el rumor de que había sido echado de mala manera.



Para evitar que se sigan esparciendo rumores falsos, Calabrese volvió a escribir en las redes para aclarar la situación.



"A ver. Lo voy a explicar fácil. He leído tantas pelotu . . . Nunca fui empleado ni contratado por la TV Pública. Siempre mi relación contractual fue con una Productora. Se venció el contrato y no hubo un acuerdo económico. Nada más. Nadie me echó. Y claro que me hubiera gustado seguir", detalló.



Luego, al notar que mucha gente que lo apoyó había comprendido mal la situación por sus tuits, decidió disculparse: "Millón de gracias por la preocupación. Perdón por el mal entendido. Perdón por el epíteto. Fue para los mala leche que salieron a golpear. No para los bien intencionados, que son la mayoría. Gracias por el enorme cariño y respeto".

Fuente: Diario Show