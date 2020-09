Se mostró muy hot y confesó: "Me caigo, lloro un rato y después me levanto"

Adabel Guerrero muestra casi a diario su faceta más sensual. Esta vez, la actriz y bailarina dejó sin aliento a sus seguidores al mostrarse en su auto y con un look más que sugerente."Se vienen cosas muy copadas. Siempre trabajando en ver lo positivo de cada situación. A veces cuesta, me caigo, lloro un rato y después me levanto para seguir avanzando. Nada te para cuando tenes muy claro lo que querés. Y si no lo tenes tan claro busca a alguien que te ayude a resolverlo. No hay nada peor que no saber lo que queremos. O lo que no queremos", escribió junto a la imagen."En la sexualidad no hay límites y en los placeres sexuales tampoco. Contenida en el concepto artístico, podés llegar a romper todos los límites que puedas tener. Tanto para mí como para el que opta por lo que ofrezco. Puedo ir por donde me siento bien con mi placer o experimentar con cosas diferentes. Creo que el desafío, dentro de lo sexual, es ese, animarse y arriesgarse", reveló recientemente Adabel Guerrero."En mi carrera siempre volqué mi sensualidad y mi sexualidad en mi trabajo. Fui vedette y me tenía que hacer la sexy. En Showmatch, cuando estuve, también me tenía que hacer la mujer fatal. Creo que el caño que hice en 2011 es la mejor versión y más fuerte que se haya visto de ese ritmo. La Adabel hot ya bastante conocida es", expresó.