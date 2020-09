El amor pudo más: Noelia Marzol se comprometió con el futbolista Ramiro Arias

La bailarina Noelia Marzol celebró el sábado su aniversario con Ramiro Arias, con quien, tras un impasse, consolida su noviazgo, ahora con compromiso incluido. La actriz le dedicó un posteo en Instagram al futbolista, en el que se los ve en la playa, posando para la cámara lejos de la clásica estética "romántica"."¡También soy esta!", escribió Marzol, con un emoticón risueño. "Él me quiere así y por eso lo amo. Felices #5 años! (La cuarentena valió por 4)", bromeó la bailarina, quien además fue registrando en sus Stories el minuto a minuto del festejo, desde las flores que le regaló Arias, hasta el momento en que abre una caja con forma de corazón y se encuentra con un anillo dentro de la misma.¿Compromiso?. El diarioconsultó a Marzol, quien confirmó la noticia. "Así es, Ramiro me hizo la propuesta el sábado por la noche", contó, muy feliz.La pareja había experimentado una turbulencia en agosto cuando, tras cuatro meses de cuarentena, decidió separarse. Sin embargo, este mes ya se los vio de nuevo juntos bajo el mismo techo. "Es difícil la convivencia tan intensa. Él se quedó sin fútbol y no sabemos cuándo vuelve, eso lo estaba afectando y a mí también", había contado Marzol en Intrusos, cuando le preguntaron cuál había sido el motivo de la ruptura."Nos estábamos matando por pavadas: quién lava los platos, quién se baña primero, no era sano, yo estaba trabajando desde casa, grabando tres veces por semana, moviendo todo de aquí para allá, y todo eso era estresante para los dos", contó, respecto a cómo era la cotidianidad. De todos modos, el amor pudo más y a las semanas volvieron a apostar por su relación, que ahora dio un paso más allá con el compromiso.