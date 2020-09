Sol Pérez mostró su vestimenta, pero sobresalió otro detalle

Sol Pérez, la conductora de Canal 26 y ex "chica del clima" quiso mostrar el look que había elegido: un vestido corto negro de un sólo hombro con unas sandalias altas color nude. Se sacó fotos en el living de su casa y cuando las publicó se dio cuenta que había tenido un descuido."Las fotos me encantaron, lástima que siempre la ca . . . ", escribió. En el mismo texto alertó a sus seguidores del error que había cometido: "Fichen la ropa tirada", haciendo alusión al desorden que se veía en primer plano."Hablamos todo el tiempo de nuestros planes. A mi me gustaría mucho casarme y tener hijos. Y a él también. Pero los dos coincidimos en que el momento ideal sería más adelante. De acá a un año, el casamiento" se animó a pronosticar. Justo ella, que se hizo famosa, precisamente, dando los pronósticos en TyC Sports.Luego contó que recibe cierta "presión" de su mamá. "Pufff. . . a mi mamá le encantaría. Si fuera por ella, ya estaría chocha de tener un nieto. Lo recontra espera. Ella tiene uno de mi hermano, pero de una hija mujer creo que se sentiría un poco más cercana para acompañarme y mimarme", reconoció.Tras un largo tiempo sola en el que declaró "no tener suerte" con los hombres, Sol presentó como su novio a Guido Mazzoni, un fornido entrenador personal y responsable de una cadena de gimnasios y sistemas de trabajo corporal. Se fueron juntos de vacaciones y rápidamente iniciaron una convivencia..