El periodista Guillermo Favale se recupera tras una operación de urgencia

El periodista Guillermo Favale reveló que fue operado de urgencia en el Sanatorio Los Arcos de Buenos Aires después de sufrir una hermorragia intestinal. Explicó qué le sucedió y le agradeció a su familia como al personal médico que lo atendió.



"¡A todos los que se preocuparon por mi, de corazo?n, muchas gracias! El apoyo fue impresionante y emocionante. Quiero agradecer a mi familia, que siempre esta? conmigo, y en las malas, ma?s au?n", comenzó en su Instagram la figura de " C5N".



"A todos mis compan?eros de trabajo, que en estas circunstancias confirman la calidad de personas con la que comparto buena parte de mi di?a. A C5N y Radio 10 . A sus autoridades por pensar primero en la persona y despue?s en el profesional. ¡Nico, Vero y Seba gracias!", dedicó el padre de familia.



"A los profesionales del sexto piso, que me mimaron mucho, un abrazo fraterno para vos, ¡hincha del Deportivo Merlo! Para mis amigos, muchas veces postergados, me saco el sombrero. Para todos ustedes que explotaron mis li?neas sin conocerme personalmente, sepan que me vali? de sus fuerzas. Ya estoy en casa. Recupera?ndome. ¡Nos vemos pronto!", terminó el profesional.



En diálogo con "Clarín", el periodista relató su experiencia: "Me empecé a sentir mal, fui al baño y vi sangre. Lo que se desató fue una hemorragia que no podía detener, que me obligó a ir rápidamente a Los Arcos. En ese momento la llamé a mi exesposa, que es además mi mejor amiga y la madre de mis hijos. Porque pensé que no iba a poder manejar, y no podía manejar. Ella vino enseguida, me salvó la vida porque no sé qué hubiera pasado".



"Entré directamente por guardia gracias a que en el camino lo contacté al doctor Guillermo Capuya y me aceitó un poco las cosas. Lo primero que me hicieron fue un cateterismo por la ingle, buscando el sangrado pero no lo encontraron. Tuve otro sangrado importante y muy serio esa misma tarde del martes hasta que empezó a ceder un poco. Finalmente me hicieron una serie de estudios, una endoscopía y una colonoscopía. Ahí encontraron unos vasos sanguíneos que estaban abiertos en el techo del estómago. El nombre de lo que tuve es ectasia vascular del techo gástrico", relató Favale al medio.



"Yo tuve una vida de mucha acción, no es la primera vez que sufro un sangrado pero sí la primera que no le encontraban la causa. Pero muchas veces me jugué la vida, eso es para otra nota", concluyó la nota.

Fuente: Diario Show