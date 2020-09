Reacción de Charlotte por la dura crítica de su hermano: "Duelen estas cosas"

La joven fue interpelada en el Cantando 2020, luego que el hijo mayor de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis saliera a contar que lleva años sin hablar con Charlotte a quien se refirió como una persona a la que sólo le importa la fama.



"Hace muchos años que no hablo con Charlotte, me parece increíble que ella hable de circo, que es lo que ella hace todo el tiempo. Lo que ocurre es que está acostumbrada a mi respeto y silencio, pero todo tiene un límite en la vida. Lo que más me molesta son las mentiras y las personas a las que solo les importa su fama y tener tanta arrogancia", dijo el mayor de los hermanos Caniggia.



Cuando Ángel de Brito -conductor del certamen, junto a Laurita Fernández- le consultó por la relación con su hermano Axel, Charlotte respondió, sin titubear: "Estamos peleados. No quería contarlo... -contestó y siguió- Yo no voy rencorosa, no tengo odio".



"¿Lo extrañas?", preguntó Laurita. "Y sí, obvio", destacó y siguió: "Ahora mismo estamos peleados. Hace muchos años que no hablo con mi hermano, pero no quería traer esto a la pista porque soy re reservada". Atenta a las palabras de la participante, la bailarina destacó que el hecho de reconocer públicamente que lo extraña puede permitir que la acerque a su hermano, a quien probablemente le llegue su mensaje. "Supongo, sí. Ojalá se le pase...", agregó Charlotte.



"No me parece bien lo que hizo. Todos quieren saber por qué mi hermano subió esas cosas. Me parece raro, a mi hermano no le gusta Instagram y de golpe tira m.....", indicó en La Previa.



"Uno quiere estar bien con su familia pero a veces hay conflictos. Me encantaría recomponer la relación con mi hermano, y poder hablar con él. Obviamente me duelen estas cosas y no me gusta que sean públicas" sostuvo.



"Hace bastante que estamos distanciados por un tema que no voy a contar. Es una bol...., pero no la voy a traer acá", aseguró Charlotte sobre el motivo que la separó de Axel.