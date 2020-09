Disfraces hot: Mica Viciconte contó detalles íntimos de su pareja

Nunca se la vio morocha, aunque ella confesó que ya había pasado por ese color como también por el rapado. "Por suerte no hay registros", dijo. Mica Viciconte sorprendió en el Cantando 2020 con un look muy sexy y un vaticinio en relación con su pareja, Fabián "Poroto" Cubero: "Él me conoció rubia, pero después de hoy seguro que me lo va a pedir".

Y ya entrados en tema, tanto Ángel de Brito como Laurita Fernández aprovecharon para profundizar sobre la intimidad de Mica: "A él le gustan los disfraces, por supuesto que tengo. ¿El preferido? Hay uno de colegiala que es muy lindo, pero tenemos de todo. Hay para elegir".Y cuando parecía que la cosa había terminado, e incluso se veía cierta incomodidad en la participante, que prefería empezar a cantar, el conductor fue por más. Bastó que ella contara lo madrugadora que es para que De Brito disparara: "¿Para el sexo te gusta más la mañana o la noche?".Con risa nerviosa, el micrófono apretado con las dos manos y mueca de "tragame tierra" Viciconte respondió: "A la noche. Pero si es por él no tiene problema, cualquier horario. Ahora en cuarentena hay momentos, no lo cuento pero vamos bien. Igual él siempre quiere más y yo acepto".