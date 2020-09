Pasó una "tarde en casa" y deslumbró con su bikini dorada

Alejandra Maglietti es una de las figuras televisivas que más repercusión genera. A pesar de la cuarentena por el coronavirus, la modelo no ha dejado de crecer profesionalmente y en la actualidad forma parte de varios programas de televisión y uno de radio.Uno de ellos es Bendita. El contenido conducido por Beto Casella tiene a la periodista como panelista desde hace años.Además, forma parte del equipo de La Nación Más, el canal de televisión del histórico periódico argentino. Allí despliega todo su potencial periodístico y, como no podía ser de otra forma, luce siempre radiante. También forma parte de Radio Continental.Y este jueves, la rubia encendió las redes sociales on una foto muy sensual. La blonda posó en el piso y frente al espejo con una bikini completamente dorada. "Tarde en casa", escribió en el posteo que recibió casi 50.000 "me gusta" y cientos de comentarios de sus seguidores.