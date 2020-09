Guillermina Valdés despertó críticas por su idea sobre el "reciclaje" de ropa

Guillermina Valdés compartió una imagen de su look en las historias de Instagram y generó revuelo entre los usuarios por su concepto del reciclaje. "Me encanta reciclar. Hace meses que no me compro ropa, y eso se siente muy bien", escribió la modelo sobre la imagen donde señala el tiempo que tiene cada prenda que lleva puesta, las cuales no superan los cuatro años de antigüedad.Rápidamente, los internautas replicaron la imagen de la pareja de Marcelo Tinelli y criticaron su concepto sobre el reciclaje de la ropa. "No estaría entendiendo el concepto de reciclar", cuestionó un seguidor en un primer momento y luego se sumaron más usuarios que no estuvieron de acuerdo con su mensaje."Cuando Guillermina Valdés se entere que tengo ropa de hace 15 años atrás se cae de cu. . .", "Reciclar es todavía usar los 15 boxers que te compraste para ir a Bariloche, aunque estén más usados que asiento de colectivo. ¿Qué me estás diciendo Guillermina Valdés?", "Guillermina Valdés le dice 'reciclar ropa' a guardar ropa por más de 2 años, ósea que mi placard entero es reciclado, básicamente", entre otros, fueron los mensajes que compartieron en Twitter.