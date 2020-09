El asesino de John Lennon se disculpó con Yoko Ono 40 años después

Mark David Chapman asesinó el 8 de diciembre de 1980 a John Lennon en la puerta de su casa y casi 40 años después ha pedido perdón a Yoko Ono, pareja del cantante de The Beatles en unas declaraciones durante una audiencia donde le denegaron por undécima vez la libertad condicional.El asesino de una las grandes figuras de la música de todos los tiempos ha calificado el asesinato como "un acto despreciable" y que "debería haber sido condenado a la pena de muerte".Champan fue condenado a cadena perpetua cuando tenía 25 años aunque se le dio la opción de pedir la libertad condicional después de cumplir 20 años en prisión. El asesino de Lennon ha manifestado que "es el peor crimen que puede haber es hacerle a una persona inocente y si la ley y ustedes deciden dejarme aquí por el resto de mi vida, no tengo ninguna queja".

Asimismo, ha explicado el motivo de porque mató al cantante de The Beatles: "Lo asesiné porque era muy, muy, muy famoso y esa es la única razón, y yo estaba buscando la gloria personal, estaba siendo muy egoísta. Era extremadamente famoso. No lo maté por su carácter o la clase de hombre que era. Era un hombre de familia. Era un icono. Era alguien que hablaba de cosas de las que ahora podemos hablar y eso es fantástico"."Quiero enfatizar que fue un acto extremadamente egoísta. Lamento el dolor que le causé a ella (Yoko Ono). Pienso en aquello todo el tiempo", finalizó su intervención ante la junta de libertad condicional en el Centro Correcional Wende en Nueva York.Sin embargo, la infancia de Mark David Champan no fue la que un niño hubiera deseado y sus primeros años de vida estuvieron marcados por los abusos sexuales, psicológicos y el bullying que sufrió y le llevaron a intentarse suicidar: "Cuando tramas el asesinato de alguien y sabes que está mal, y lo haces por ti mismo, mereces la pena de muerte". Fuente: (Telefe).-