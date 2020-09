Sedujo a sus seguidores con un nuevo look y un desafío muy sensual

Noelia Marzol se sumó a la nueva tendencia en cabellos cortos y sedujo a sus millones de seguidores con un atrevido desafío de Tik Tok. La protagonista de la obra "Sex" no tuvo filtro a la hora de compartir su nuevo look y accedió a bailar de manera sensual el challenge de la canción "Jeans"."Y qué tal si lo quito de poquito", dice de manera retirada el tema que decenas de famosas- como Sol Pérez y Sofía Jujuy- ya bailaron para lucir su figura. En ese sentido, Marzol no desaprovechó los nuevos aires primaverales y fiel a su estilo conquistó a sus seguidores.Luciendo una diminuta bikini con un jean colocado a medias, la bailarina lució su corte carré y recibió cataratas de halagos.Días atrás, Marzol participó del ciclo Mamushka, conducido por Mariana Fabbiani, y en el afán de mostrar su capacidad para las boleadoras, terminó lastimando su nariz.Resulta que bailarina intentaba mostrar una de sus tantas destrezas en el mundo artístico y a pesar de admitir que las boleadoras del programa no eran las "bolas de baile" que ella utilizaba, el impulso por intentar maniobrarlas no la detuvo. En ese instante, uno los extremos golpeó duramente su nariz y el en piso se vivió unos minutos de tensión. "Para perder el miedo hay que seguir intentándolo", confesó más luego de dejar en evidencia que se encontraba bien.