Ricky Montaner le propuso casamiento a Stefi Roitman de una forma muy original

"Elegí quedarme a vivir en Estados Unidos por amor", había confiado Stefi Roitman hace pocas semanas sobre esta nueva etapa de su vida enamorada de Ricky Montaner, con quien decidió pasar el aislamiento obligatorio. Ahora, a menos de un año del inicio de la relación, el periodista Ángel de Brito dio una nueva noticia.



"Se casan Ricky y Stefi. En la celebración del Rosh Hashaná, dentro de una galleta, encontró su sortija y se oficializó la boda. Felicitaciones", dio a conocer el conductor televisivo.



En la entrevista que Roitman brindó hace un tiempo al sitio Ciudad, ya había respondido sobre la posibilidad de llevar su vínculo con su pareja al próximo nivel: "Ante este tipo de preguntas lo que me gusta decir es que si una persona está feliz y enamorada, comparte proyectos en común con la pareja y viviendo un presente hermoso, eso es algo que va a ser consecuencia. El casamiento o los hijos va a ser algo que fluya como viene fluyendo todo hasta ahora. Lo que sea que tenga que pasar, va a suceder, pero siempre con mucho amor, respeto, de a dos, acompañándonos. No sé qué pasará a futuro, pero ahora estamos muy felices".



Y sobre la convivencia con el hijo de Ricardo Montaner cerró, feliz: "Pronto se va a cumplir un año y no sé cómo es que ya estamos en septiembre. Es una convivencia totalmente espontánea y fuera de lo que cabía en nuestras cabezas en su momento, porque empezó siendo una relación a distancia. En marzo me vine para Miami, cada vez que lo venía a ver a Ricky me quedaba en su departamento, y en ese momento pensé en volver a la Argentina a principios de abril y nunca más volví. Al principio no se podía, por más que mucha gente que me decía que había vuelos de repatriación. Pasamos mucho tiempo en la casa de los Montaner junto a Mau y Sara, y compartir con la familia es de mis cosas preferidas. Es muy lindo y la pasamos increíble".

