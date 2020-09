Ximena Capristo reconoció peleas con Gustavo Conti durante la cuarentena

Ximena Capristo contó las peleas que tiene con Gustavo Conti a lo largo del aislamiento social preventivo obligatorio.



La vedette reconoció que tiene un carácter intempestivo y dio detalles de las actitudes de su pareja que la hacen saltar de furia durante la cuarentena.



Ximena explicó que "ya no me saca nada de quicio porque trato de relajarme. Si me voy a hacer problema por todo, no".



"Lo que si me molesta es que yo saco la ropa del secarropa, la doblo y cada uno se lleva su ropa. Desde el lugar donde está la ropa limpia, dobladita, toda divina y la ropa de él se hace pila y pila y pila y no la viene a buscar nunca", aclaró la vedette entrevistada por Juan Etchegoyen para Mitre.



Capristo admitió que "yo no se la guardo en el placard. Nadie toca los placares de nadie. Él tiene su placard y yo el mío. Y la pila de ropa se Gustavo está como una semana ahí. Y le digo pero me dice "bueno, ya voy a ir, no me apures, ya lo voy a agarrar y a guardar"".



"Y después pavadas. De convivencia que tiene cualquier pareja. Dejas un vaso ahí y tiene raíces. Ponelo a lavar. Diferentes cosas, pavadas pero que hacen", dijo la vedette al ser consultada por otro tipos de enfrentamientos con Gustavo.



Ximena aclaró que no se guarda nada en las discusiones con Conti: "Nuestras peleas duran un rato. Como cualquiera. Nosotros somos muy verborrágicos y parecidos. Hablamos en el momento y después ya está. Borrón y cuenta nueva. Hay que descargar en el momento".



"Si uno se guarda y después cuando explotas o una gota que revalsó el vaso y ahi sacás todo. Hay que decirse las cosas en el momento. Escupimos y seguimos. Se los aconsejo a todos los que nos están mirando", cerró Capristo.

Fuente: Ciudad