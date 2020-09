Marcela Tauro contó que su mamá de 84 años también se recuperó de coronavirus

A principios de septiembre, la periodista Marcela Tauro había dado positivo de coronavirus, y en ese momento había afirmado: "Quiero avisarles que di positivo en el estudio de covid. Después del cuarto hisopado. Estoy sin síntomas y aislada. Estoy bien de salud y de ánimo. Gracias a todos". Y tras tres semanas de recuperación, Tauro regresó a Fantino a la tarde y sorprendió a todos: "Mi mamá al principio había dado negativo y después se contagió. Pero por suerte, gracias a Dios está bien, sin problemas".



Asombrado, Alejandro Fantino le preguntó a Marcela la edad de su madre, y ella contestó: "Tiene 84 años. Mi mamá está feliz porque no puede creerlo. Dice que para ella el análisis le dio mal, que no tuvo nada, que solo tuvo una gripe. Solo la tiró a la cama, porque le dio dolor de cabeza y mareos". Entonces, una compañera aventuró que quizá Tauro y su madre se hayan infectado con "baja carga viral".



"Estuve preocupada, pensaba más en ella que en mí. La hinchaba mucho, le preguntaba a cada rato si se sentía bien. Pero la verdad es que está bien por suerte. Quedó un poco cansada. Yo mi enfermedad la pasé con mi mamá, porque mi hijo estaba con su papá y zafó que no estaba conmigo. Yo nunca tuve fiebre, tuve tos, y me había hecho el examen por ser contacto estrecho de mis compañeros de La 100 que habían dado positivo", cerró Tauro.

Fuente: Ciudad