Nicole Neumann critió a jóvenes de Chajarí: "¿Viven en una caja de zapatos?"

La noticia junto los videos que reflejan en accionar de los estudiantes de Chajarí recorrió los medios nacionales, una de las más duras critica la propició la modelo Nicole Neumann, en su rol de panelista de "Nosotros a la mañana"."No entiendo la inconsciencia del adolescente. Mis hijas de 6, 9 y 11 años son conscientes. ¿Mamá, podemos ir a andar en bici? ¿Dónde está mi barbijo?'. Solas, no se lo tengo ni que decir", comenzó enfatizando."Ellas son absolutamente conscientes de los cuidados. Me dicen: Dejo los zapatos afuera, tirame alcohol", aseguró. El Pollo Álvarez coincidió con la falta de conciencia de los estudiantes de Chajarí, pero también trató de poner paños fríos al enojo de la modelo."Somos más de 40 millones, no sé", acotó el conductor. "No, pero no puede ser, se está muriendo gente en el mundo entero, es una locura. Realmente les pregunto, ¿viven en una caja de zapatos? ¿Qué les pasa?", insistió Neumann en referencia a los jóvenes entrerrianos."No, no les interesa, la verdad que no les interesa. Están en el último año, quieren irse de viaje de egresados, está mal, pero bueno", le respondió Álvarez. La panelista redobló la apuesta y fue aún más tajante. "Es preferible no irse de viaje de egresados el año que viene a estar sufriendo porque se murió todo su entorno porque los contagiaste de coronavirus"."Así pensamos vos y yo, pero no los chicos", sostuvo el conductor. La modelo cerró el tema con una opinión personal sobre el tema. "Si se aplicaran multas a los padres, sanciones, si tomaran medidas, yo te aseguro que no estarían todos estos chicos así como si nada".