Tarragó Ros sobre Ramona Galarza: "su risa era de gran pureza, como un trino"

Hasta siempre querida Ramonita, te vamos a extrañar. Tu simpleza y humildad serán sin dudas el ejemplo a seguir por todos los que continuamos tu camino ?? pic.twitter.com/iUiFUSi0kT — ariel baez (@arielbaez) September 22, 2020

Ramona Galarza ha sido una figura esencial del cancionero litoraleño. Los entrerrianos la hemos admirado y querido entrañablemente. La vamos a extrañar en los escenarios, pero seguramente vivirá para siempre en nuestro corazón. pic.twitter.com/D3JYnXZJOA — Gustavo Bordet (@bordet) September 22, 2020

Despedimos a una leyenda del chamamé. A los 80 años falleció la artista correntina Ramona Galarza.

La recordamos en su participación en la apertura del Festival de Cosquín de 1989. Material del Archivo Histórico de RTA. pic.twitter.com/4x4UtrobgD — Televisión Pública (@TV_Publica) September 22, 2020

Despedimos a nuestra embajadora de la música litoraleña, Ramona Galarza, más conocida como "la novia del Paraná".



Extendió los sonidos del litoral por fuera de las fronteras del país.

El chamamé la evocará para siempre junto al amor de su pueblo. pic.twitter.com/48TeIPHSNb — Cultura Nación (@CulturaNacionAR) September 22, 2020

La muerte de la popular cantante de chamamé Ramona Galarza, despertó en Corrientes una serie de manifestaciones en señal de duelo y homenaje.En representación del Gobierno provincial, el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, escribió en su cuenta de la red social Facebook: "Me acaban de avisar que falleció en el Hospital Pirovano de Buenos Aires de la querida Ramona Galarza. Que en paz descanses novia del Paraná!".Por su parte, el grupo chamamecero Los Alonsitos manifestó su adhesión al duelo a través de Twitter."Adiós querida novia del Paraná. Una gran artista chamamecera que supo acompañarnos siempre y llevó nuestra música a lo más alto", expresaron Los Alonsitos, que además recordaron que la cantautora grabó más de 30 discos y participó en nueve películas.A su vez, el humorista Luís Landriscina dijo que sentía no solo "dolor" por perder a la persona, sino por la figura para la música: "Es un baluarte para todos los que hemos defendido la identidad del chamamé".En declaraciones a la AM LT7 Corrientes, Landriscina reveló que en la noche del lunes había recibido una llamada de la cantante, pero no pudieron hablar."Nosotros hablábamos mucho, con ella y con Antonito (Tarragó Ros), yo la hacía reír, le hacía bromas y voces distintas y se divertía conmigo", recordó Landriscina, y añadió: "Creo que se sintió morir y pidió para hablar con nosotros, lamentablemente no pudo y me queda ese dolor".El intendente correntino, Eduardo Tassano, en una publicación realizada en redes sociales envió su "abrazo a los familiares y amigos de la querida Ramona Galarza, artista que nació en nuestra ciudad y que, con una extensa y exitosa carrera, nos representó en muchísimos lugares dentro y fuera del país"."La recordaremos con cariño como la Novia del Paraná", concluyó el jefe comunal.El cantautor chamamecero Tarragó Ros, por su parte, se mostró "muy consternado"."Todavía estoy tratando de entender después de comunicarme con Rita, quien vivía con ella", dijo Tarragó y recordó que Ramona Galarza en una conversación reciente le dijo: "Vos me llevaste al Colón... era tan humilde"."Me gustaba hacerle reír, la última conversación que tuve con ella la noté fatigadita, pero se rió con esa risa de ella que era como una mirada y tienen su categoría, porque la risa de Ramona era de una gran pureza, como un trino, algo de lo que hemos hablado con Héctor Larrea", dijo Tarragó Ros en el programa Corrientes en el Aire de la FM Mitre Corrientes.Y al mismo tiempo pidió: "Su última morada tiene que ser el anfiteatro Cocomarola". Fuente: (Télam).-