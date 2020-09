Consternación por la muerte de Ramona Galarza: El último llamado a Landriscina

La muerte de la popular cantante de chamamé Ramona Galarza, despertó hoy en Corrientes una serie de manifestaciones en señal de duelo y homenaje.En representación del Gobierno provincial, el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, escribió en su cuenta de la red social Facebook: "Me acaban de avisar que falleció en el Hospital Pirovano de Buenos Aires de la querida Ramona Galarza. Que en paz descanses novia del Paraná!".Por su parte, el grupo chamamecero Los Alonsitos manifestó su adhesión al duelo. "Adiós querida novia del Paraná. Una gran artista chamamecera que supo acompañarnos siempre y llevó nuestra música a lo más alto", expresaron Los Alonsitos, que además recordaron que la cantautora grabó más de 30 discos y participó en nueve películas.En declaraciones a la AM LT7 Corrientes, Landriscina reveló que en la noche del lunes había recibido una llamada de la cantante, pero no pudieron hablar."Nosotros hablábamos mucho, con ella y con Antonito (Tarragó Ros), yo la hacía reír, le hacía bromas y voces distintas y se divertía conmigo", recordó Landriscina, y añadió: "Creo que se sintió morir y pidió para hablar con nosotros, lamentablemente no pudo y me queda ese dolor".El intendente correntino, Eduardo Tassano, en una publicación realizada en redes sociales envió su "abrazo a los familiares y amigos de la querida Ramona Galarza, artista que nació en nuestra ciudad y que, con una extensa y exitosa carrera, nos representó en muchísimos lugares dentro y fuera del país"."La recordaremos con cariño como la Novia del Paraná", concluyó el jefe comunal. (Télam)