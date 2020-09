Romina Malaspina: "No pienso en ponerme de novia"

Tras haber protagonizado un choque frontal contra un colectivo en el barrio porteño de Palermo, Romina Malaspina habló de su situación sentimental. En diálogo con la periodista Mercedes Ninci, la conductora de Canal 26 sostuvo que no tiene intención de ponerse de novia. Además, en un posteo, agradeció la protección celestial durante el accidente.Durante la edición de este viernes, Ninci y todo el panel de Bendita (elnueve) abordaron el accidente que protagonizó Malaspina a bordo de su SUV blanca. En ese contexto, la periodista relató lo que había conversado con la conductora en distintos chats."Le pregunté si venía de trabajar o de una salida y me dijo: "Sí, tenía una producción con una marca temprano y por la noche no estoy pudiendo conciliar el sueño. No descansé casi nada y, obviamente, no pude hacerla"", reveló la periodista ante la atenta mirada de sus compañeros de programa.A mediados de agosto, Ecko (nombre artístico de Ignacio Matías Spallatti) había compartido una imagen en la que se podía ver a Malaspina sobre su cama. Si bien días más tarde se supo que no se trata de una escena íntima sino del video clip de "Mujer", la nueva canción del artista de 21 años, el rumor sobre el romance no tardó en aparecer. Ninci le preguntó si la madrugada en la que se produjo el choque había estado con el trapero y la conductora lo negó de manera contundente."Le pregunté si venía de estar (pasar la noche) con Ecko y me respondió que no, que venía de su propia casa. De paso le consulté si estaba de novia con él y me dijo: "No pienso en ponerme de novia por ahora"", relató Ninci.Hacia el final del día, Malaspina reflexionó sobre lo que había vivido temprano, muy temprano. Junto a una selfie, la modelo y conductora dio gracias de no haber salido lastimada del choque contra el colectivo. "Les deseo que Dios los bendiga y los proteja tanto como lo hizo conmigo esta madrugada", escribió.