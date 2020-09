No era Mauro Caiazza: Quién es el hombre que acompañaba a Jimena Barón

Jimena Barón lleva alejada de los medios hace ya varias semanas, y nada se sabe de ella. En el comienzo de la cuarentena la actriz se había mudado junto a su hijo, Morrison, a la casa de Daniel Osvaldo en Banfield, pero luego surgieron fuertes rumores de una supuesta discusión entre ambos y eso habría llevado a que se volviera a su departamento.Después de eso, la cantante fue vista caminando por las calles de Villa Urquiza acompañada por su ex pareja Mauro Caiazza. Pero esto se derrumbó en las últimas horas cuando Susana Roccasalvo aseguró que el que estaba con Jimena era un protagonista de la obra Sex."Yo veía que decían que había vuelto con Mauro Caiazza. Pero a mí me encanta Villa Urquiza y tengo mucha gente amiga ahí. Y Villa Urquiza habla... Si vamos a comer a lo de Charly, estás al horno porque en frente y en la otra cuadra hay gente conocida mía", lanzó la conductora de Implacables.Luego, añadió: "Vamos a ver la foto que salió donde le atribuían el romance con Mauro. Pero no es Mauro... hay una persona que es parecidisima, de physique du role es idéntico, que es el Tucu López".Ante esta información, Juariu la experta en redes, comenzó una investigación junto a sus seguidores para determinar si el rumor que circulaba era cierto o no. Luego de unos minutos, la panelista de Bendita publicó las pruebas y dijo: " Hay que decir que es igual a Mauro. El barbijo nos confundió a todos, pero bueno ahí se ve claro". Y agregó: "Sí, chicos. Era el Tucu López".