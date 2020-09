Belén Francese tiene "todo pago" pero no puede casarse

La pandemia de coronavirus le generó más de un malestar a Belén Francese (37). La actriz no solo enfermó y se recuperó de Covid-19, sino que sufrió el hostigamiento de sus vecinos del consorcio cuando estaba infectada y ahora también deberá volver a suspender su casamiento por civil con Fabián Lencinas (47)."Sí, lo postergamos otra vez. Este covid es tremendo" confirmó la actriz en diálogo con Paparazzi.La idea original de Belu y Lencinas era contraer matrimonio en mayo, pero la situación sanitaria se los impidió y en ese momento pensaron que para octubre podrían dar el sí como soñaban. Pero la realidad es muy distinta a la imaginada."Tenemos todo pago y reservado. Y programado. Pero no dan aún el ok. Así que solo podemos avanzar cuando tengan el permiso de abrir. Porque no nos pueden ni dar una fecha opcional", afirmó Francese. De todas formas, la cancelación no es algo que le preocupe a la pareja: "Nos tomamos esto con calma y lo importante es que nuestras familias y nosotros estamos bien. El que está más ansioso es él, porque teme que me escape, ja".Más en serio, Belén explicó: "Fabián sabe que se trata de una situación mundial, no es algo que nos pase a nosotros nada más. Nosotros, como pareja, estamos bárbaro. Incluso en la cuarentena estamos mejor que antes, a todo nivel".Con lo cual, restará que la pandemia de coronavirus ceda en Argentina para que Belén Francese y Fabián Lencinas puedan hacer su boda y fiesta en Mendoza tal como la planearon.