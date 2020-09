Gerardo Casas recordó a Elsa Serrano:"Era cálida y con un estilo representativo"

De Paraná al éxito de la capital



La diseñadora Elsa Serrano de 73 años falleció al incendiarse su departamento en un edificio situado en el barrio de Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."Es un hecho que nos dejó impactados a todos, anoche me acosté con la noticia del incendio y esta mañana me enteré del trágico suceso", indicó el diseñador de moda Gerardo Casas."Cuando en el certamen nos tocó reversionar diseños de Elsa, yo gane el desafío y tenerla a ella en persona que me diga que era el que mejor había reinterpretado su moda, fue un halago tremendo", rememoró Casas.Sobre su relación con la diseñadora contó: "Tenía un trato muy afectuoso y cálido. Me dio consejos sobre qué hacer si me instalaba en Buenos Aires"."Elsa tenía un estilo muy representativo de los 90, era glamuroso y de la alta sociedad. Sus trajecitos eran muy característicos, va a ser recordada por sus estampados grandes y sus capelinas", sumó el diseñador.Además, indicó que en la época de los noventa "todo el país copiaba la moda de Elsa Serrano, sus vestidos fueron representativos"Según contó Casas, "hay mucho de los diseños de Elsa en estilos y marcas como Carolina Herrera"."La moda es cíclica, los estilos vuelven, nunca se abandona lo que en algún momento fue tendencia", resaltó.Durante la entrevista el diseñador de alta costura también dio detalles sobre su vida en Buenos Aires: "En este momento estoy trabajando para inaugurar mi local en Barrio Norte".Y detalló: "Continúo trabajando diferentes diseños que fueron reservados con anticipación"."Sigo haciendo trabajos para clientas de Paraná, tengo muchos pedidos que fueron reprogramados para después de la pandemia, como vestidos de novia y fiestas", resaltó.Además, indicó que está realizando una colección más sport que será lanzada vía online: "Esta pensada para todas las personas que quieran usar un diseño Casas en ocasiones más cotidianas".