Florencia Peña "beboteó" con su "maquinita" y lució un pronunciado escote

Florencia Peña cautiva a sus seguidores con cada publicación. Acostumbrada a hablar de todo y a mostrar su vida íntima, la actriz publica imágenes en sus redes sociales en las imprime su divertido sello personal, pero sin ocultar su sensualidad.Con sus casi 5 millones de seguidores, la cuenta de Instagram de Florencia Peña es una de las más populares entre los famosos argentinos. Entre las distintas fotos que comparte con sus seguidores, la actriz se destaca por dejar ver la intimidad de su hogar sin problemas y la última de sus publicaciones no fue la excepción.En una foto en su casa, la actriz de Casados con hijos se mostró a cara lavada, realizándose una limpieza facial con una máquina de belleza y vestida con una remera blanca de algodón con un amplio escote.Además, en la imagen, Peña mira seriamente y "bebotea" a la cámara. Fiel a su estilo, la exjurado del Bailando se tomó con humor la situación y al pie de la fotografía escribió: "Acá, beboteando con mi maquinita".La actriz de 45 años se define como "mujer de alas y no de jaulas" en su perfil de Instagram, no le teme a la exposición y se muestra orgullosa de su cuerpo. Por eso, suele compartir atractivas postales en sus redes, libre de prejuicios y tabúes.