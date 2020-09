Maju Lozano: "La recuperación del covid-19 me está llevando más de lo esperado"

En su cuenta de Instagram, Maju Lozano compartió con sus seguidores cómo está cursando el coronavirus, y generó cierta preocupación por su estado de salud. "Solo paso por acá para contarles que la recuperación me está llevando un poco más de lo esperado", señaló la conductora."Estoy en reposo, ¡esperando que mis pulmones se recuperen! Agradecida por tanto cariño y muy acompañada. Falta poco ¡Cuídense! No es tan sencillo el temita del Covid-19", añadió.En diálogo con La Nación, este miércoles la conductora contó que se está sintiendo "mucho mejor", pero que seguirá en reposo. "Calculo que tengo mínimo una semana más", le comunicó a este medio.Hace unos días, Maju habló con sus compañeros del magazine, Todas las tardes, e hizo un relato pormenorizado de cómo atraviesa el Covid-19. "Son días difíciles y siento mucho dolor corporal. Yo ya venía medio, medio, pero no sabía si eran cuestiones de la cabeza, que te sentís mal pero por ahí es una gripe. En otro momento me hubiese quedado en la cama, pero ahora te tenés que hisopar, por uno y por todos los que trabajan conmigo tanto en el canal como en la radio, que es mucha gente, más todas las familias de esas personas. Es una cadena infame la que se arma por culpa de este virus de miércoles", relató sobre el momento previo al hisopado, para luego detallar los síntomas que padece."Tengo poco gusto y la sensación en la boca todo el tiempo es rara, me llené de llagas. El olfato no es nítido, viene como al rato. Las sensaciones son horribles, son dolores que uno no transitó nunca. Por momentos caés y decís, '¿esto era el covid?'. Es angustiante", expresó."Podés pensar que es una gripe fuerte, pero no, es una falta de energía absoluta. Lo único que necesitás es dormir, dormir y dormir, un cansancio espantoso. Todo el tiempo estás tirado... Recién con Juan nos vinimos del cuarto al living para armar dos cositas para la transmisión y terminamos agotados, como si hubiésemos corrido una maratón. Se te mezcla susto con angustia, porque son dolores que yo no había sentido nunca. Te duele la piel... No sé cómo explicarlo, es una sensación horrible. Mucho dolor de cabeza, perder el olfato, muchas situaciones feas", relató la conductora.Lozano comunicó el 3 de septiembre, a través de sus redes sociales, que su hisopado de coronavirus había dado positivo. Previamente, Santiago Del Moro, conductor de El club del Moro, ciclo radial del que forma parte Maju, también había dado positivo, junto a otros compañeros de la emisora La 100, por lo cual Lozano se había aislado preventivamente para luego hisoparse.