Susana en Uruguay: "Estaré acá hasta que mejore la situación en la Argentina"

Hace unos días está instalado el rumor de que Susana Giménez podría instalarse definitivamente en Uruguay, donde tiene su chacra, "La Mary". Esos trascendidos aumentaron cuando, en las últimas horas, la conductora decidió dejar su casa de Barrio Parque en Buenos Aires donde se recuperaba de una operación para retornar al país vecino. Ahora, ella misma aclaró cuánto tiempo se quedará."No me quedaré a vivir en Uruguay, estaré hasta que mejore la situación en la Argentina. Ojalá se mejore toda esta situación cuanto antes", expresó la figura de Telefe en declaraciones al sitio Primicias Ya y de este modo puso fin a las especulaciones.Susana llegó a Uruguay el 26 de mayo, en plena cuarentena decretada por el gobierno argentino para evitar la propagación del coronavirus. Su viaje generó polémica y ella misma salió a aclarar que había tramitado el permiso correspondiente, ya que tiene residencia allá."Tengo casa acá, personal que pagar, animales y estaba muy preocupada. Me parece que después de 65 días encerrada en mi casa sola, tenía derecho a venir acá", explicó la conductora en ese momento a TN Central."Este es un año espantoso. He leído cosas como que esta epidemia estaba anunciada, por católicos, por la biblia, por una vidente colombiana", agregó.Lo cierto es que allí también llevó a Rita, una perra que recibió en su casa los primeros días de aislamiento y que, después de haberla devuelto al criadero donde la compró para que pase un tiempo más porque la mordía mucho, volvió con ella y partieron rumbo a Uruguay, acompañadas por el hermano de Susana, Patricio Giménez.Todo iba bien hasta que, a los pocos días, la diva sufrió una caída que le provocó una luxación en el codo, algo que la llevó a recibir atención médica de urgencia. Después de varias semanas, regresó a Buenos Aires para operarse con su médico de confianza, el doctor Alejandro Druetto."Susana está bien ahora, se cayó llevando a Rita. Tenía una cartera y un bolso y cuando subía las escaleras, en pantuflas, se dislocó el codo, pero está bien", detalló Patricio en declaraciones a Eltrece.A finales de agosto Giménez volvió a la Argentina y el 3 de septiembre se sometió a la operación, realizada en el Sanatorio Otamendi. Ese mismo día abandonó el centro de salud y se fue a su casa.En una publicación en su cuenta de Instagram seis días después de esto, habló de su recuperación: "Ya estoy en casa sin yeso pero cuidándome mucho el codo", relató."Aunque sigo un poco molesta estoy muchísimo mejor, me esperan varias sesiones de rehabilitación, poco a poco espero volver a mi vida normal (o lo que ahora se pueda considerar normal)", precisó.A menos de una semana de esa publicación, este domingo partió nuevamente rumbo a Uruguay para llevar adelante su recuperación en su chacra de Punta del Este.