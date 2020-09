Escribió "hola, me gustás" y publicó tres fotos ultra sensuales

Los misteriosos caminos del amor llevaron a que Stefi Roitman (26) a instalarse en Miami para convivir con Ricky Montaner (29), y desde allí continúa revolucionando las redes sociales como influencer. Una muestra de ello es el último posteo que hizo en Instagram, donde desató un verdadero tsunami de "me gusta"."Hello, I like you. (N del R: "Hola, me gustás", en castellano)", comentó Stefi. En las imágenes se la ve tomando su tanga desde el elástico, marcando su físico de una forma ultra sexy, ya que además la remera le dejaba ver el ombligo.La escena fue parte de una campaña publicitaria para una tienda de ropa femenina, aunque sin dudas el destinatario del mensaje fue el hijo de Ricardo Montaner. Y una vez más, una minoría la cuestionó por mostrar más de la cuenta, hecho que ella decidió ignorar.En una reciente entrevista con el sitio Ciudad, Stefi Roitman había reflexionado sobre cómo lidiaba con las interacciones agresivas en las redes sociales: "Es algo que sigo aprendiendo porque a veces leo algo que no me gusta y no me afecta para nada, tal vez porque tengo la cabeza en otro lado. Pero otras, te agarra de noche, cansada de todo el día y un comentario mala leche de una persona que no te conoce te puede pegar un poco más. En esos momentos trato de distinguir por qué el comentario me afectó más que otro. Pero es más que nada cuando viene cargado de saña, bien de hater. Porque una cosa es una crítica que puede o no gustar, pero es para bien. Pero cuando sale desde el odio, la envidia o el resentimiento, una se harta y decide contestar".