Famosos se agrupan en una plataforma para vender sus saludos

La pandemia impuso el aislamiento primero y las restricciones después, y en ese contexto la actividad artística fue una de las más perjudicadas porque los teatros cerraron, los recitales se quedaron sin escenarios y las productoras televisivas no pudieron continuar con sus realizaciones. En ese contexto, mientras pugnan obtener recursos a través de producciones visualizadas en forma virtual, en la Argentina se desarrolló una idea de ofrecer saludos y mensajes tarifados de los famosos a través de una plataforma.



Así surgió Celebel, una plataforma de monetización de acciones en redes sociales para artistas. Es decir que aquel saludo que antes se hacía por gentileza vía celular a requerimiento de un seguidor, hoy tiene una tarifa.



Celebel funciona como Cameo, una plataforma estadounidense que obtuvo un vertiginoso desarrollo por la demanda del público, en el que los saludos y mensajes personalizados de los famosos a través de la plataforma se obtienen pagando una tarifa.



"El servicio es pago y el usuario va a poder acceder a saludos o distintas acciones con las celebridades", contó Fabián Esperón, quien está a cargo del proyecto y es manager e íntimo amigo de los hermanos Charlotte y Alexander Caniggia.



Esperón ejemplificó para explicar cómo funciona la nueva plataforma: "Juan Pérez quiere que el Polaco le mande un saludo de feliz cumpleaños a su novia y se la pide a través de la plataforma. O quizás quiere decirle a su mejor amigo que está saliendo con su ex pero como no se anima a decírselo, Vicky Xiplotakis le manda un mensaje a su amigo diciéndole que sale con su ex. Son cosas graciosas y más allá de los saludos de cumpleaños o de aniversario, se puede contratar un Zoom para estar con el famoso y hablar un ratito con quien vos quieras, mano a mano. También podés contratar a un famoso para que participe vía Zoom de un cumpleaños virtual", explicó.



Debido a que la plataforma es de reciente creación por ahora hay 20 famosos que forman parte del menú de opciones para las diferentes prestaciones virtuales: El Polaco, Gladys La Bomba Tucumana, Tyago Griffo, Aníbal Pachano, Reina Reech, Daniel Aráoz, Alexander Caniggia, Fredy Villarreal, Pichu Straneo, Charlotte Caniggia, Militta Bora, Amalia Yuyito González, Mariano De la Canal, Fernando Bertona, Majo Martino, Ariel Pucheta, Sofía Clérici y El Dipy.