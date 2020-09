Ambrosino contó cuál fue el detonante para su renuncia a Intrusos

"Hoy fue mi último día en Intrusos", así comenzó Daniel Ambrosino su despedida después de 20 años en el programa de espectáculos que conduce Jorge Rial. En sus redes sociales compartió un texto de agradecimiento pero no habló de los motivos que lo llevaron a alejarse.



En su texto de despedida habló de lo importante que fue Intrusos para su vida y agradeció a sus compañeros: "Quiero que sepan que fueron 20 años de alegrías, otras no tanto, pero siempre funcionamos como familia. Vivimos amores, separaciones, nacimientos, seres queridos que se fue ron de gira, peleas y todo lo que se imaginan. Pero siempre hubo un abrazo de contención. Solo es un hasta siempre. Porque siempre seré un #intrusos como lo dice nuestra canción. Con la pasión y la camiseta puesta. Los quiero", expresó.



La renuncia de Ambrosino tomó a todos por sorpresa y, en diálogo con Clarín, el periodista pudo explicar el por qué de su decisión: "La idea de renunciar la tuve un montón de veces en mi cabeza, la tomé mil veces y me arrepentí mil veces. Lo vengo madurando hace un tiempo, son 20 años. En febrero tuvimos una reunión con Jorge para hablar de la temporada de los 20 años, y yo ahí ya había dicho que en abril o mayo quizá me iba un par de meses a Miami. Yo ya pensaba en la posibilidad de irme, que es tomarme una licencia del canal".



Los cambios que hubo en Intrusos a raíz de la pandemia como la rotación a producción lo hicieron pensar y fue una de las razones que lo acercó a su decisión: "La pandemia cambió un poco todo pero el hecho de entrar en rotación, pasar a producción y todo eso es como que yo empecé a perder la alegría. No hubo ningún detonante. Lo que sí te puedo decir es que, como en todo, hay gotitas que van llenando el balde de agua y en un momento rebalsa", agregó.



Pero hubo un motivo que lo afectó profundamente y fue la renuncia de su amiga, Marcela Tauro, con quien compartió 18 años en el programa: "A mí la salida de Marcela me afectó muchísimo. Primero porque era una figura importantísima con un gran peso periodístico. Y segundo porque como compañero y amigo me afectó, compartimos de todo durante 18 años", explicó.



Y cerró: "Es muy fuerte que se vaya una persona que uno quiere, que comparte lo cotidiano y uno extraña. Terminaba Intrusos y nos íbamos a almorzar o merendar, todos los días, a hablar de la vida, a reírnos, pelearnos, bromear. Lo mismo pasó cuando se fueron Luis Ventura, Cora Debarbieri o Luis Piñeyro. Es imposible que no te afecte".

Fuente: Paparazzi