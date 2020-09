Eduardo Feinmann postergó su regreso a la radio: Los motivos

Cuando parecía que estaba todo listo para que Eduardo Feinmann volviera a la conducción de su programa Alguien tiene que decirlo en radio Rivadavia, el lunes sus compañeros avisaron que el conductor, que desde hace tres semanas está recuperándose de coronavirus, se tomará unos días más para reponerse completamente ya que "le duele el cuerpo".



Quien lo anunció fue el conductor suplente y director periodístico del grupo Alpha, Alfredo Scoccimarro. "Hablé con Edu el fin de semana y necesita algunos días más de recuperación porque el tema del virus le había agarrado fuerte, así que coincidimos en la necesidad de que termine de recuperarse bien. [Su regreso]ha generado tanta expectativa que era necesario un Edu a full como todos estos años; entonces, coincidimos en la necesidad de que se tome unos días para una recuperación total. Está muy bien, le agarran muchos dolores de cuerpo pero él ya pasó el tema del virus", contó Scoccimarro, y agregó: "Está como león enjaulado en la casa".



"Él es un gran laburador y esto le ha puesto un blanco sobre negro en una situación que de la nada es incomprensible, y con un nivel de actividad del virus que fue muy fuerte. Necesita solamente unos días más para tonificar, pero está muy bien", remarcó el director del grupo de medios al que pertenece radio Rivadavia. Luego agregó que a Feinmann ahora lo reemplazará Nelson Castro, tal como lo había hecho al principio.



Siete días atrás, Feinmann salió al aire por primera vez luego de dos semanas luchando contra el Covid-19: "Estoy bien, pero es una forma de decir. Estoy roto. Pasé un momento horrible en esa semana internado, estuve solo tirado en una cama con gran ayuda de todo el personal de salud, hay que sacarse el sombrero por todo el laburo que hacen".



Con la voz grave, casi irreconocible, el conductor había dicho: "la semana que viene estaré de vuelta en el aire. Le quiero agradecer a todos mis compañeros que me han hecho el aguante haciéndose cargo del espacio y de la radio". Pero habrá que esperar un tiempo más.

Fuente: La Nación