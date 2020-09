"¡Soy cornuda!": El video de Yanina Latorre que está en boca de todos

Todo transcurría bajo los carriles normales en #HashtagEnVivo, un programa emitido por streaming con la presencia de Yanina Latorre y otros influencers.Sin embargo, en un momento, la conductora sorprendió y comenzó a gritar en medio en la transmisión. "¡Soy cornuda! ¡Soy cornuda!", gritó una y otra vez la rubia. Y se descargó: "Soy cornuda y perdoné. ¿Y saben qué? No es tan grave".La pobre joven no podía hacer nada ante el show de su madre, quien remató: "Ese día, solo ese día me di cuenta que no soy una c..... seca".La hija del exjugador, ya casi desesperada, le gritó "Cerrá el o..." a Lucas Spadafora, otro de los ahí presentes. Pero eso no es todo...Yanina evocó así el acto de infidelidad cometido por su marido, Diego Latorre, con la fallecida vedette Natacha Jaitt. Y siguió gritando groserías hasta que la atención se dirigió luego hacia otro lugar. El video se viralizó rápidamente en Twitter.