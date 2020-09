Tras atravesar una crisis con su novio, mostró las curvas en todo su esplendor

En muchas parejas la cuarentena está haciendo estragos. Pasar mucho tiempo juntos y la imposibilidad de vivir las relaciones personales, tanto familiares como amistosas, con normalidad desgasta el vínculo de pareja. Quienes rozaron la separación definitiva fueron Silvina Escudero (36) y Federico (34).Ellos pasan la cuarentena en la casa que ella tiene en un barrio privado de Tigre y si bien intenta mantener su relación en la más absoluta intimidad, ésta vez le contó a Gente la crisis que vivieron y de la que están intentando salir."Él vino con una propuesta, me acercó promesas de cambios, hicimos nuevos pactos, y ahora venimos probando a ver cómo funciona", contó Silvina."Ninguna de las parejas que conozco se soporta en esta situación. Nosotros no somos la excepción: nos separamos un tiempo. Venimos de una crisis", admitió la bailarina antes de explicar cómo fue que no terminaron por separarse."Él vino con una propuesta, me acercó promesas de cambios, hicimos nuevos pactos, y ahora venimos probando a ver cómo funciona y si es lo que queremos. Pasamos casi tres semanas separados, cada uno en un cuarto diferente, yendo a un baño distinto", siguió."Es algo que ya nos pasó en octubre pasado, porque, así como yo soy intensa, él es intenso por un millón. Los dos tenemos personalidades muy fuertes", terminó Escudero.Tras admitir que ésta no la primera crisis que sortean, continuó: "Es algo que ya nos pasó en octubre pasado, porque, así como yo soy intensa, él es intenso por un millón. Los dos tenemos personalidades muy fuertes, somos dominantes y queremos imponernos. Así es difícil".Mientras tanto, en las últimas horas, la morocha se mostró en bikini "domingueando". Y en un posteo anterior escribió: "No podemos modificar lo que sucede pero si cómo interpretamos y miramos ese hecho. A seguir siempre aprendiendo" .